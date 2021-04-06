Посол РФ в Венесуэле указал на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в стране

Каракас, 6 апреля. Власти некоторых стран могут начать провокации в Венесуэле. Об этом сообщил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Российский посол заявил, что некоторые государства не готовы принять итоги состоявшихся в декабре выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы.

«В декабре 2020 года в Венесуэле состоялись выборы в Нацассамблею, положившие конец внутриполитической неопределенности. Конечно, некоторым странам тяжело принять реальность, которая не коррелируется с их неоколониальными замашками в духе пресловутой доктрины Монро (декларация принципов внешней политики США от 1823 года. — Прим. ред.)», — рассказал дипломат.

Сергей Мелик-Багдасаров считает, что в связи с этой ситуацией некоторые государства могут попытаться дестабилизировать обстановку в стране. Вместе с тем политик уверен: «когда народ самостоятельно делает осознанный выбор, его не так-то просто «раскачать»».

Ранее сообщалось, что Венесуэла создаст три зоны безопасности на границе с Колумбией.