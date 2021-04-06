Ирак решит проблему нехватки воды строительством новой плотины на Тигре

Багдад, 6 апреля. Правительство Ирака решило построить новую плотину на реке Тигр в приграничном с Турцией и Сирией районе, чтобы разрешить кризис нехватки воды.

Строительство плотины на реке Тигр к северу от плотины Мосул соответствует программе, принятой Министерством водных ресурсов для решения проблем, вызванных изменением климата и ожидаемой в ближайшие годы нехваткой воды, сообщило Министерство водных ресурсов Ирака.

Министерство обратилось к нескольким международным компаниям, специализирующимся на проектировании плотин, чтобы они представили свои предложения.

В последние годы кризис нехватки воды в Ираке резко обострился. Страна зависит от водоснабжения рек Тигр и Евфрат и их притоков, которые берут начало в Турции и Иране. В настоящее время в Ираке эксплуатируется 19 плотин, еще десять строятся. Большинство из них расположено на реках Тигр и Евфрат.