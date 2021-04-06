Кононенко обвинил адептов Навального в чтении по шпаргалке на агитационных видеороликах

В видеороликах с призывами к участию в акции за освобождение Навального с большой долей вероятности снимаются актеры массовки. Такую мысль в интервью ФАН выразил журналист, писатель, блогер и бывший телеведущий Максим Кононенко.

Он прокомментировал явное чтение с листа призывов к борьбе за освобождение основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) участниками видеороликов, которые размещает штаб Навального. В описании к ним участники названы обычными людьми, которые рассказали, почему они участвуют в кампании «Свободу Навальному».

«Вообще все ролики Навального и Соболь сняты с суфлером. Это объяснимо: надо, чтобы получилось красиво, чтобы не было никаких осечек. На суфлер текст специальный человек пишет, а другой человек его читает. Чтобы читать текст с суфлера, тоже нужен навык, иначе видно, что глаза бегают», — рассказал Максим Кононенко.

По словам собеседника ФАН, это говорит о том, что все агитационные ролики сделаны как рекламный продукт.

«Люди, которые в них появляются, — обычные актеры, снимающиеся в рекламе, а не идейные сторонники Навального. Мы это давно видим и по счетчику (количество зарегистрированных участников на портале «Свободу Навальному». — Прим ФАН). После того как всю эту систему обвинили в накрутках, потому что она не предусматривает никакого контроля, ботов этих убрали. Теперь количество не растет, потому что все сразу остановилось», — добавил Кононенко.

Публицист допустил, что участники агитационных роликов могут в глубине души поддерживать осужденного блогера, но в этом случае, скорее всего, выполняют заказ.

«Я не знаю, что в голове у актера массовых сцен, 500 рублей — съемочный день у человека. Дали ему деньги, он прочитал текст. Так это делается. Я уверен, они это так и делают», — пояснил журналист.

Неуверенное поведение в кадре, лишенная эмоций и даже элементарных интонаций речь, а также взгляд, отведенный в сторону, где, предположительно, находится текст, Кононенко объяснил участием актеров низкой квалификации.

«Это же не профессиональные актеры, а актеры массовки, которые хлопают, знаете, во время съемок телешоу. Есть специальные люди, у которых целые пулы таких участников: ты ему звонишь, он тебе приводит сколько надо», — объяснил собеседник ФАН.

Видеоролики, агитирующие участвовать в кампании «Свободу Навальному», в которой после скандала с выявленными ботами значительно снизилось число зарегистрировавшихся сторонников, размещает штаб Навального. В них отсутствуют титры с обозначенными на них именами и фамилиями «сторонников», при этом многие из них читают текст по бумажке.