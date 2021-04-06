Провалившихся под лед пожилых рыбаков спасли в Татарстане

Казань, 6 апреля. Инцидент, чуть не закончившийся трагедией, произошел на реке Меша в Лаишевском районе недалеко от населенного пункта Сингели.

Сообщение о том, что двое мужчин провалились под лед во время рыбалки, поступило в диспетчерскую службу утром. На место происшествия оперативно выехали два спасателя на воздушной подушке «Хивус-10», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Прибыв на место, сотрудники экстренных служб в 1,5 километрах от берега обнаружили любителей зимней рыбалки в возрасте 52 и 63 лет и эвакуировали их. Потерпевшим мужчинам госпитализация не потребовалась.

Неравнодушные автоинспекторы спасли детей из пожара под Новосибирском, сообщал ФАН.