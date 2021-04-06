Пенсии, строительство и переработка мусора: Кудрин озвучил главные нарушения в 2020 году

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин раскритиковал ход реализации федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

Документ предусматривает создание мощностей для предварительной обработки 36,7 миллиона тонн твердых коммунальных отходов и вторичной переработки 23 миллионов тонн отходов в год.

«Уровень переработки отходов пока не превышает 7%. Более 90% по-прежнему отправляется на свалки и полигоны. Соответствующий федеральный проект требует доработки, чтобы до конца решать задачи, которые поставил президент», — констатировал он на заседании комитета по контролю и регламенту Госдумы РФ.

Представляя итоги ведомственных проверок за 2020 год, политик и экономист заявил, что страна испытывает проблемы, связанные с незавершенным строительством.

«19 регионов утвердили планы по снижению незавершенного строительства, 28 регионов не реализовали ничего, — сообщил он. — Дорожная карта по этому вопросу будет утверждена. Предлагаем предоставить Минэкономразвития полномочия по координации этой работы».

В числе наиболее резонансных нарушений, выявленных в ходе проверок ведомства, Алексей Кудрин назвал визит сотрудников ведомства в Пенсионный фонд РФ.

«В ходе проверки вернули 70 миллионов рублей недополученных пенсий. После этого ПФР провел сплошную проверку, уточнение баз персональных данных, по результатам которых продолжается доначисление пенсий. Я сам не предполагал, что такой масштаб нарушений при начислении пенсий у нас может быть в стране», — рассказал он.

Депутаты скептически отнеслись к заявлению Алексея Кудрина о том, что снижения бедности в стране можно добиться раньше, чем к 2030 году.

«К сожалению, пока меня и моих коллег не устраивает, как вы говорите, «амбициозный» план по сокращению вдвое количества бедных», — отметил первый зампредседателя комитета ГД РФ по контролю и регламенту Олег Нилов.

«Вы пишете, что госзакупки составляют более 30 триллионов рублей в год. Мы размышляем, где искать источники финансирования борьбы с бедностью — так вот они, здесь! Более 30 триллионов рублей — это практически консолидированные доходы бюджетной системы», — сказал депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг.

Всего по итогам 2020 года Счетная палат РФ выявила нарушения на сумму 355,5 миллиарда рублей, сообщил Алексей Кудрин.

«Это ниже, чем в предыдущие годы. Больше всего нарушений выявляется при выходе на объекты, сейчас их стало меньше, — пояснил он. — Больше трети приходится на процедуры закупок. Сейчас по ним работает ФАС и Генпрокуратура».

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