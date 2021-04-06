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Критик Шпагин отметил смелость Козловского снять фильм «Чернобыль» после успеха HBO

Критик Шпагин отметил смелость Козловского снять фильм «Чернобыль» после успеха HBO

Премьера фильма «Чернобыль» состоится 15 апреля в российских кинотеатрах. Данила Козловский выступил режиссером, продюсером картины и исполнил главную роль. Неоднократно отмечалось, что фильм Козловского выйдет спустя два года после громкой премьеры мини-сериала HBO, посвященного катастрофе. Кинокритик Александр Шпагин в комментарии ФАН поделился ожиданиями от картины Козловского и отметил его творческую смелость — представить свое видение событий.

По словам эксперта, Данила Козловский — талантливый, пробующий себя в разных областях, пытающийся перевоплощаться актер.

«Я обязательно пойду на этот фильм, мне очень интересно, что Козловский сделал. В любом случае, я понимаю, что картина будет профессиональной. Но в какую сторону она пойдет, «Легенды №17» или Андрея Тарковского, я не знаю. Он пытается и туда, и туда. У него есть спонсоры, возможности, успех, любовь зрителей, в том числе иностранных, — он уже символ мира», — заявил кинокритик.

Критик Шпагин отметил смелость Козловского снять фильм «Чернобыль» после успеха HBO

Шпагин подчеркнул, что пока рано говорить о качестве нового фильма Козловского: это станет известно только после премьеры. Однако чтобы снять фильм «Чернобыль» после успеха мини-сериала HBO, нужна творческая смелость.

«После дико успешного сериала HBO снимать картину про то же самое — это очень круто. Но тем интереснее. Будет ли своя версия и художественное, профессиональное видение — я не знаю, но мне интересно. Сам этот заход меня смущает, но при этом и радует. Да, именно: после прекрасного сериала «Чернобыль» он сделает свое. Безумству храбрых поем мы песню», — добавил кинокритик.

Шпагин также высказался о режиссерской работе Козловского над фильмом «Тренер». По мнению критика, ему удалось зарекомендовать себя как хорошего режиссера. Однако в «Тренере» есть и мрачные моменты, считает эксперт.

«Картина «Тренер» вполне крепкая, Козловский показал себя хорошим профессионалом. Есть в фильме и мрачные эпизоды, например исполнение песни Рыбникова «Последняя поэма», которая возникает в виде футбольного гимна. Такого никогда быть не могло, это выглядит странно. Но с другой стороны, это одухотворенный образ, апеллирующий к прекрасным временам высокой культуры 70-х годов», — считает Шпагин.

Кроме того, критик отметил, что главный матч в картине сделан не слишком удачно.

«Картина исключительно коммерческая, зрительская, поэтому некоторые эзотерические закидоны выглядят странновато. Нужно было не на них направлять творческую энергию, а двигаться в сторону «Легенды №17» или «Движения вверх». А он хотел усидеть на двух стульях: сделать картину интеллектуальной, отчасти фестивальной и зрительской», — заключил Шпагин.

Последняя знаковая работа по этой теме была представлена в 2019 году американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Мини-сериал в жанре исторической драмы «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории. По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), сериал получил среднюю оценку 9,6 балла из 10.

Кинокритик Алексей Двоеглазов в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, почему фильм Козловского может быть успешным. Ранее российский актер Данила Козловский объяснил, почему его фильм «Чернобыль» не вышел в прокат в прошлом году.

 

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