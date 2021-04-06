Датские СМИ рассказали, как Путин может обернуть слова Байдена в свою пользу

Копенгаген, 6 апреля. Резкие слова президента США Джо Байдена о политике России транслировались мировыми информационными каналами. Однако отношения двух стран в некоторых сферах продолжают развиваться.

Издание «НьюИнформ» приводит материалы датских СМИ, в которых подробно освещаются взаимоотношения Кремля и Белого дома. Авторы полагают, что президент России Владимир Путин сумеет сплотить вокруг себя народ, используя выпады Байдена в свой адрес. Журналисты отметили, что даже предшественник действующего главы Белого дома Дональд Трамп был очень аккуратен и сдержан в своей риторике по отношению к России и ее лидеру.

Мнение экспертов, приведенное в иностранных СМИ, таково, что слова американского лидера скоро останутся в прошлом на фоне шагов, предпринимаемых Вашингтоном. Байден дал понять, что настроен на диалог с РФ, пригласив Путина к участию в саммите по вопросам климата. В пример также приводятся переговоры по ДСНВ, что можно трактовать только позитивно.

Присутствие на высоких постах в администрации президента США критиков РФ, таких как госсекретарь Энтони Блинкен, не сыграло роли в формировании концепции по взаимодействию с Россией. Эксперты в целом позитивно смотрят на перспективы, которые открываются перед Москвой и Вашингтоном в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее в Конгрессе США признали, что санкции против «Северного потока — 2» не смогут остановить строительство газопровода.