Монреаль может принять чемпионат мира по фигурному катанию в 2024 году

Монреаль, 6 апреля. Канадский город претендует на проведение планетарного первенства по фигурному катанию в 2024 году.

Монреаль в этом месяце подаст заявку на проведение чемпионата мира по фигурному катанию в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Федерация фигурного катания Канады. Второй по величине город страны должен был принять первенство планеты в прошлом году, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет RT.

Президент Skate Canada Леанна Кэрон убеждена, что Канада имеет «исключительную историю» проведения крупных международных соревнований, поэтому достойно организует ЧМ. Стоит отметить, что планетарное первенство 2013 года проводилось в Лондоне (провинция Онтарио).