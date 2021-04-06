Поэт Герман Витке оценил голос Кирилла Андреева из «Иванушек»

Сегодня юбилей отмечает певец, бессменный солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Артисту исполнилось 50 лет. Советский и российский поэт, автор песен, продюсер Герман Витке оценил голос «черненького» из «Иванушек» и поздравил его с днем рождения.

«Кирюша безмерно душевный человек, хороший друг, очень верный, очень талантливый парень. У него приятный тембр голоса. Это тембр группы «Иванушки International», потому как есть верх, середина, а он самый низ — самый вкусный бархат его голоса», — отзывается об артисте Герман Витке.

Стоит заметить, что у поэта было время, чтобы проверить дружбу с артистом, ведь она длится ни много ни мало 25 лет. Герман с теплом отзывается о своем друге и с трепетом поздравляет его с юбилеем.

«Он замечательный человек, я знаком с ним больше 25 лет, мы с ним дружим. Мои ему сердечные поздравления, пожелания новых творческих побед. Долгих лет. Главное, чтобы здоровье было, а это для артиста немаловажно с нашей быстротечной жизнью, с серьезными гастрольными нагрузками», — говорит создатель хитов.

Прославленный автор песен Витке сыграл в жизни звездного музыкального коллектива не последнюю роль. Он не только написал для группы песню, ставшую хитом «Два бездонных океана глаз», но и подал идею для названия коллектива. Именно Герман Витке окрестил молодое трио «Иванушками», а продюсер Игорь Матвиенко дополнил его приставкой International. На том и остановились, а спустя некоторое время на небосклон шоу-бизнеса с большим успехом поднялись «Иванушки International».

Накануне своего 50-летия солист российской поп-группы Кирилл Андреев признался ФАН, что не предполагал такой долгой народной любви к песням коллектива. Известный музыкант в эксклюзивном интервью перечислил свои главные достижения последних лет, рассказал о сольном творчестве и признался, что отпразднует юбилей на льду.