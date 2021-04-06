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Поэт Герман Витке оценил голос Кирилла Андреева из «Иванушек»

Поэт Герман Витке оценил голос Кирилла Андреева из «Иванушек»

Сегодня юбилей отмечает певец, бессменный солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Артисту исполнилось 50 лет. Советский и российский поэт, автор песен, продюсер Герман Витке оценил голос «черненького» из «Иванушек» и поздравил его с днем рождения.

«Кирюша безмерно душевный человек, хороший друг, очень верный, очень талантливый парень. У него приятный тембр голоса. Это тембр группы «Иванушки International», потому как есть верх, середина, а он самый низ — самый вкусный бархат его голоса», — отзывается об артисте Герман Витке.

Поэт Герман Витке оценил голос Кирилла Андреева из «Иванушек»

Стоит заметить, что у поэта было время, чтобы проверить дружбу с артистом, ведь она длится ни много ни мало 25 лет. Герман с теплом отзывается о своем друге и с трепетом поздравляет его с юбилеем.

«Он замечательный человек, я знаком с ним больше 25 лет, мы с ним дружим. Мои ему сердечные поздравления, пожелания новых творческих побед. Долгих лет. Главное, чтобы здоровье было, а это для артиста немаловажно с нашей быстротечной жизнью, с серьезными гастрольными нагрузками», — говорит создатель хитов.

Прославленный автор песен Витке сыграл в жизни звездного музыкального коллектива не последнюю роль. Он не только написал для группы песню, ставшую хитом «Два бездонных океана глаз», но и подал идею для названия коллектива. Именно Герман Витке окрестил молодое трио «Иванушками», а продюсер Игорь Матвиенко дополнил его приставкой International. На том и остановились, а спустя некоторое время на небосклон шоу-бизнеса с большим успехом поднялись «Иванушки International».

Поэт Герман Витке оценил голос Кирилла Андреева из «Иванушек»

Накануне своего 50-летия солист российской поп-группы Кирилл Андреев признался ФАН, что не предполагал такой долгой народной любви к песням коллектива. Известный музыкант в эксклюзивном интервью перечислил свои главные достижения последних лет, рассказал о сольном творчестве и признался, что отпразднует юбилей на льду.

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