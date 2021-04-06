Forbes включил Ким Кардашьян в число миллиардеров

Лос-Анджелес, 6 апреля. Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян вошла в число долларовых миллиардеров по версии издания Forbes.

Журналисты издания подсчитали, что в октябре 2020 года состояние Ким Кардашьян оценивалось в 780 млн долларов. Но уже через несколько месяцев звезда повысила свои финансовые показатели до 1 млрд долларов, что позволило включить ее в список богатейших людей мира.

Оказалось, что звездная красотка разбогатела на продаже собственной косметики KKW Beauty и линейки нижнего белья Skims. Кроме того, она получила несколько крупных рекламных контрактов и снималась в реалити-шоу.

Ким Кардашьян основала косметическую компанию KKW Beauty в 2017 году после успеха ее младшей сестры Кайли Дженнер с Kylie Cosmetics. Бизнес-план она позаимствовала у звездной родственницы, привлекая покупателей через социальные сети. Первую партию для контуринга лица раскупили всего за два часа после старта продаж.

Год спустя компания Ким запустила производство теней, консилеров, помад и парфюмерии. Продукты популярной марки быстро раскупались и принесли диве более 100 млн долларов.

Ранее сообщалось, что звезда реалити-шоу сильно похудела на фоне развода с музыкантом Канье Уэстом. Поклонники заметили, что у Кардашьян начали выпирать ребра, а бедра стали заметно меньше.