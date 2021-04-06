Норкина в эфире студии НТВ заинтересовала тема правильного употребления виски

Москва, 6 апреля. Гости программы «Место встречи» обсудили, что можно считать рекламой алкоголя в контенте блогеров и СМИ. Эпизод произошел в студии телеканала НТВ.

Участники дискуссии не забыли напомнить, что реклама алкогольной продукции запрещена законом Российской Федерации. Именно поэтому остро встает вопрос: имеют ли право блогеры и СМИ включать в свой контент рекламу спиртных напитков. Телеведущий Андрей Норкин и его коллега Иван Трушкин прервали рассуждения экспертов.

Норкин: «А если я говорю: «Пойдем бухнем?»» Трушкин: «Но мы же не говорим, что именно! И бутылку не показываем». Голоса в студии: «Его надо проверить!».

Норкин не растерялся и дыхнул в сторону гостей передачи. Зрители оценили шаг журналиста и поддержали его веселым смехом. Затем в студии показали моменты из видео, на котором видно, как блогеров и сотрудников СМИ штрафуют за незаконную рекламу алкогольной продукции. Особое внимание привлекли телеведущий Леонид Парфенов и бизнесмен Сергей Минаев. Они выпустили свой контент на фоне спиртных напитков.

Телеведущий во время обсуждения проявил интерес к теме правильного употребления алкогольной продукции. Он выразил мнение, что Парфенов и Минаев смогли бы рассказать, с чем нельзя совмещать виски.

«Только Парфенов и Минаев понимают, как пить виски. Остальные намешали бурду в бокал со льдом», — пошутил Норкин.

Неповторимый мэтр Норкин в одном из последних выпусков в тандеме с Трушкиным предложил участникам программы щепетильную тему для обсуждения. Речь шла о лихачестве на дорогах, которое устраивают блогеры ради хайпа.