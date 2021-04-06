Донбасс сегодня: украинцы рассказали о планах ВСУ, американцы готовят Киев к наступлению

Донбасс, 6 апреля. Жители подконтрольных ВСУ городов рассказывают об изменениях в тактике украинской армии. Киевские силовики расстреливают ЛНР из гранатометов. Делегация военного атташе США прибыла в зону ООС с проверкой готовности ВСУ к атаке на республики. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска возобновили обстрелы населенных пунктов Донбасса после суточного перерыва. В понедельник «освободители» нанесли несколько ударов из 82-мм миномета по селу Широкая Балка близ Горловки. Во вторник днем в результате обстрела из пушки боевой машины пехоты без электричества остался поселок Васильевка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в данном населенном пункте поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

В Луганской Народной Республике во второй половине минувших суток шли непрекращающиеся обстрелы поселков Лозовое, Желобок, Золотое-5, Калиново и Молодежное. Начиная с 15:00 данные населенные пункты обстреливались со стороны ВСУ с применением стрелкового оружия, а также станковых автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

Киевские силовики эффективно маскируют технику

Согласно поступающей по линии разведки ДНР и ЛНР информации, украинские подразделения заканчивают подготовку к возможному прорыву обороны республик. Это подтверждают и отчеты международной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая в последние месяцы зафиксировала несколько сотен боевых машин и вооружений, отсутствующих в местах хранения ВСУ.

Источники корреспондента Федерального агентства новостей из числа местных жителей нескольких подконтрольных ВСУ населенных пунктов Донбасса сообщают, что нынешние приготовления украинской армии сильно отличаются от всех предыдущих. Обращает на себя внимание уровень маскировки пригнанной техники и вооружений.

«Вот только зашел состав на станцию, произошла разгрузка, техника небольшими колоннами выдвинулась. Через несколько часов такое ощущение, как будто ее и не было», — комментирует собеседник из Константиновки Донецкой области, что находится в тылу армии Киева.

Другой собеседник ФАН из числа жителей Артёмовска Донецкой области (после декоммунизации — Бахмут) подтверждает информацию о новом уровне маскировки техники ВСУ.

«Раньше, когда они (ВСУ. — Прим. ФАН) стягивали технику, это была больше показуха. Приехали, порисовались, пару недель покатались на броне по городу и уехали после очередных политических «договорняков», — комментирует источник.

Оба собеседника ФАН констатируют небывалый уровень организации в передовых частях украинской армии и связывают это с тем, что на этот раз Киев как никогда готов к началу наступательных действий. Несмотря на серьезную «накачку» региона украинской техникой, в населенных пунктах ее не видно, как будто и вовсе не пригоняли. А некоторые, наиболее «вменяемые», как их называют местные жители, украинские военнослужащие сами советуют гражданским на время покинуть населенные пункты.

Американцы едут в зону ООС проверять готовность Киева к войне

Подтверждением того, что Киева готов развязать войну в Донбассе, является визит в зону силовой операции делегации аппарата атташе по вопросам обороны при американском посольстве на Украине. Информацию приводят в оборонном ведомстве ДНР со ссылкой на данные разведки, уточняя, что цель визита американцев — проверка обстановки и готовности украинской армии идти на прорыв обороны республик.

Более того, предварительно в зону ООС прибыли сразу несколько съемочных групп западных СМИ. Это журналисты британского Reuters, французского France-Presse и немецкого The Wire. Также в районы посещения американцами передовых частей ВСУ направлены съемочные группы всех ведущих украинских телеканалов.

В Донецке не исключили, что, помимо проверки готовности украинских частей к броску в Донбасс, западным представителям продемонстрируют «нарушения террористами перемирия». Именно для этих целей так много корреспондентов иностранных и украинских изданий буквально переброшены на передовую. Украинцы готовят провокации, убеждены в Донбассе. Возможно, именно это те провокации, которые станут спусковым крючком для войны.