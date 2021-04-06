Рейтинг неодобрения президента Бразилии вновь бьет рекорды

Бразилиа, 6 апреля. Уровень неодобрения президента Бразилии Жаира Болсонару приближается к рекордной отметке мая прошлого года. Об этом стало известно по результатам опросов общественного мнения XP-Ipesp.

В мае 2020 года рейтинг неодобрения Жаира Болсонару достиг 50%. Политика массовых выплат материальной помощи населению в период пандемии и надежды, что коронавирус удастся остановить, рейтинг неодобрения сократился до 31% в октябре 2020 года.

Но затем он снова начал подниматься, достигнув 35% в декабре. В январе 2021 года уже стало очевидно, что страна переживает вторую волну коронавируса. Правительство Болсонару сочли ответственным, что привело к дальнейшему росту до 40%. На сегодняшний день не менее 60% респондентов негативно оценивают результаты правления действующего президента.

Согласно последним данным, общество в Бразилии крайне поляризовано — разница между положительной и негативной оценкой работы президента составляет 21% по сравнению со значением февраля 2020 года в 2%.

Другой важный показатель отражает ожидания населения касательно того, в каком направлении пойдет будущая работа правительства: 45% опрошенных считают, что оставшийся срок полномочий Болсонару будет «плохим или ужасным». Только 27% респондентов ожидают, что оставшийся период правления президента пройдет «хорошо или отлично».

Лула опережает Болсонару

По результатам опросов, 29% респондентов готовы проголосовать за кандидата от «Партии трудящихся» (PT) Лулу да Силву, в то время как за Болсонару планируют голосовать 28%. Другие возможные кандидаты сильно отстают — за представителя «Демократической рабочей партии» (PDT) Сиру Гомеса собираются отдать свой голос 9% опрошенных, столько же людей поддержат независимого кандидата Сержиу Мору.

Во втором туре предстоящих выборов Лула может добиться существенного преимущества с 42% голосов против 38% Болсонару.

«Участие Лулы в выборах увеличивает возможность появления третьего центра политической силы внутри страны. Победит он или нет — это уже другая тема», — отмечает колумнист UOL Noticias Рейналду Азеведу.

Экономика

Что касается неодобрения в управлении экономикой страны, то эти показатели бьют все рекорды, достигая 65%. Только 23% опрошенных положительно оценивают финансовую политику правительства.

По мнению Азеведу, с учетом рекордно низких рейтингов Болсонару, даже новые выплаты материальной помощи не смогут помочь в его положении. Кроме того, в прошлом году в бюджете государства имелось больше средств, уровень инфляции был ниже и отмечена не такая высокая смертность от коронавируса.