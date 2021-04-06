Россия и США впервые после продления ДСНВ-3 обменялись информацией о ядерных арсеналах

Москва, 6 апреля. Москва и Вашингтон впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) обменялись данными о ядерных силах.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Ядерные сверхдержавы производят обмен информацией о количестве ракет раз в полгода.

Согласно новым данным, за шесть месяцев Соединенные Штаты сократили число ядерных боеголовок на 100 единиц, в то время как в России их количество увеличилось на девять.

Помимо этого, Москва приумножила количество развернутых и неразвернутых пусковых установок на три — теперь их насчитывается 767 единиц, а у Вашингтона по-прежнему осталось 800, как и было в сентябре 2020 года.

Ранее известный российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич предупредил о планах США по ядерному оружию в Европе.