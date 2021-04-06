Руководство РЖД ждет увеличения погрузки в апреле на 2,6%

Москва, 6 апреля. Объем погрузки в апреле 2021 года должен составить 3,45 млн тонн в сутки, что примерно на 2,6% выше прошлогодних показателей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно Росстату, в апреле 2020 года среднесуточные объемы погрузки составили 3,363 млн тонн. Отсюда следует, что в этом месяце РЖД ожидает роста показателя примерно на 2,6% по сравнению с уровнем за аналогичный период прошлого года.

Среднесуточная погрузка в марте увеличилась на 2,2% и составила 3,528 млн тонн. В феврале рост составил 0,7% (3,453 млн тонн), а в январе — 1% (3,265 млн).

Президент РФ Владимир Путин ранее провел встречу с председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Глава компании рассказал о переговорах с французскими коллегами о поставках продукции с Тверского вагоностроительного завода, а также о перспективах развития Байкало-Амурской магистрали.

Накануне железнодорожные войска Минобороны РФ начали строительство второй ветки БАМ. Как считает экономист Алексей Зубец, железнодорожная магистраль может стать реальной альтернативой морским грузоперевозкам.