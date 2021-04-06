Бредихин предостерег НАТО от военной авантюры в Калининградской области

Москва, 6 апреля. Попытка Североатлантического альянса проверить решимость защитников Калининградского оборонительного района может привести к серьезным политическим последствиям.

Об этом пишет политолог Антон Бредихин, его статью публикует Nation News. Кандидат исторических наук напоминает, что в военных учениях НАТО на европейской территории Калининградскому эксклаву уделяется повышенное внимание.

В частности, главнокомандующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявлял о необходимости полного уничтожения сил и средств российской ПВО, дислоцированной в Калининградской области. В прошлом году американские военные подготовили доклад о захвате самой западной области РФ в течение трех дней, который широко обсуждался в СМИ, отмечает Бредихин.

Политолог уверен, что оборонительный потенциал Калининградской области позволяет отбить агрессию сразу нескольких стран НАТО, цели же военной истерии вокруг эксклава носят скорее политический характер. По мнению Бредихина, они связаны с желанием Запада снизить экономическую активность в этой области РФ, спровоцировать отъезд ее жителей в «большую» Россию и активизировать деятельность прозападных НКО.

Бредихин предостерег НАТО от агрессии против Калининграда, подчеркнув, что она вполне способна закончиться появлением в РФ Балтийского федерального округа со столицей на берегах Преголи.

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