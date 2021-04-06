Сотрудники МЧС спасли застрявших под гаражами щенков в Приморье

Владивосток, 6 апреля. Жители города Артем обратились к спасателям с просьбой достать двух щенков, застрявших под металлическими гаражами на улице Волхова.

Сотрудники 19-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Приморскому краю незамедлительно отправились вызволять четвероногих пленников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Использовав аварийно-спасательные инструменты, пушистых малышей удалось освободить. Оказавшись на свободе, животные принялись «благодарить» своих спасителей. За ходом операции наблюдали взволнованные жители окрестных домов, выразившие признательность сотрудникам экстренных служб за спасение питомцев.

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