Чуйский тракт вдвое увеличит поток автотуристов и станет всесезонным маршрутом. ФАН-ТВ

Число туристов, путешествующих на автомобиле по маршруту вдоль Чуйского тракта в 2020 году, выросло на 10% по сравнению с предыдущим. Об этом ФАН сообщил замдиректора Туристского центра Алтайского края Сергей Попов на площадке шестой международной выставки «Интурмаркет».

«Чуйский тракт дает возможность насладиться кайфом, когда ты едешь, останавливаешься в уникальных местах, которые тебя просто завораживают, — объяснил он. — Из Барнаула мы движемся по Чуйскому тракту через музеи наших великих земляков, Алтайскую предгорную равнину, Белокуриху. Дальше — горы. Мы хотим быть лидерами по продвижению автомобильного туризма в России».

Проект путешествий по Чуйскому тракту включает Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Маршрут совместно с региональными властями реализует Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга.

«По нему проезжают 2,5 миллиона автомобильных туристов в год, но мы считаем, что можно в два раза увеличить эту цифру и сделать Чуйский тракт всесезонным маршрутом», — заявил президент ассоциации Сергей Лобарев в интервью корреспонденту ФАН.

По его мнению, автомобильный маршрут обещает стать одним из самих перспективных в России уже через два года.

«Благодаря ассоциации мы сейчас вырабатываем конкретные шаги для того, чтобы предложить конкретный турпродукт, сформировать более-менее понятное предложение для туристов», — сказал Сергей Попов.

«У нас лучше и дешевле, чем в Турции, — заверил корреспондента ФАН основатель туристической компании в Республике Алтай Ерболат Турлубеков. — Если вам нужно искупаться — это Телецкое озеро. У нас такой же классный сервис, как и в Турции: бассейны для детей. В бане вас попарим — по-сибирски, по-настоящему! Да так, что всех злых духов из вас выгоним!»

Например, как рассказал предприниматель, в сумму 70 000 рублей входит двухместное размещение, четырехразовое питание, до 12 экскурсий по 40 достопримечательностям Алтая, дегустация национальных блюд, верховая езда на лошадях и верблюдах, посещение кумысной фермы и бани.

Пандемия коронавируса подтолкнула развитие внутреннего туризма во многих регионах страны. Так, за несколько месяцев работы в 2020 году Алтайский край принял «62% числа туристов от предыдущего года», говорит Сергей Попов.

«Мы планируем с нашими коллегами из туристских центров Красноярского края, Иркутской области и Ханты-Мансийского автономного округа реализовать в мае новый проект. Мы едем с большим роуд-шоу с презентацией наших туроператоров по этим регионам. В Иркутске, в Красноярске и Ханты-Мансийске представители нашего бизнеса будут заключать контракты с туроператорами», — рассказал замдиректора Туристского центра Алтайского края.

В 2022 году федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» исполняется 100 лет. По версии журнала National Geographic, транспортная артерия входит в десятку самых красивых автодорог мира.