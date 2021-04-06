Контртеррористы Ирака взяли на мушку главаря ИГ

Багдад, 6 апреля. Контртеррористическая служба Ирака (ICTS) располагает информацией о лидере запрещенной в РФ организации ИГ1 Абу Ибрагиме аль-Хашеми аль-Курейши и его передвижениях.

У нас есть важная информация о лидере ИГ, она на стадии принятия последующих мер, тщательного изучения и оценки, сообщил информационному агентству Sputnik представитель Службы Сабах ан-Нуман.

«Лидер террористической организации перемещается и действует в пустынных районах, в частности в приграничных пустынных районах провинции Анбар», — сообщил он.

Лидеры террористической организации находятся под наблюдением и контролем Контртеррористической службы, добавил ан-Нуман. По его словам, информационная сторона террористической организации ослабла, что сопровождается спадом в вербовке новых членов.

1 Организация запрещена на территории РФ.