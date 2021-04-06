Фанаты Мария Голубкиной поражены возрастными изменениями актрисы

Москва, 6 апреля. Актриса театра и кино Мария Голубкина ужаснула поклонников своим внешним видом. По их мнению, артистка сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.

Мария Голубкина унаследовала яркую запоминающуюся внешность от своей матери, звезда фильма «Гусарская баллада» Ларисы Голубкиной. Марию когда-то называли одной из самых привлекательных артисток российского кинематографа. Однако многие поклонники отметили, что за последние годы артистка, которой нет еще и 50 лет, сильно сдала.

Недавно Голубкина опубликовала ролик в своем Instagram-аккаунте, записанный в автомобиле. Невооруженным глазом видно, что на лице актрисы проступили возрастные изменения: глубокие морщины вокруг глаз и носа, а также отечность.

Подписчики призывают Марию Голубкину взять себя в руки: начать пользоваться косметикой, сменить стиль одежды и, наконец, завести новые романтические отношения.

«Не узнал. Прям бабка стала, Маша»; «Мария, вы же красотка, зачем так себя запустили?», «Что происходит? Мария прям вянет на глазах», — тревожатся фанаты.

Актриса 13 лет состояла в браке с участником группы «Секрет» Николаем Фоменко. У пары родились дочь Анастасия и сын Ивана. Однако в 2008 году они оформили развод. Фоменко после разрыва сумел наладить свою личную жизнь. В общей сложности он был женат четыре раза. У знаменитости официально пятеро детей от разных женщин, но недавно журналисты нашли еще одну дочь.