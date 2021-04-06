Kia готовит конкурента Lada Largus

Нью-Дели, 6 апреля. Бюджетный семиместный минивэн корпорации Kia сфотографировали в Индии. Машина способна составить конкуренцию Lada Largus.

Транспортное средство планируется поставлять для корейского и индийского рынков. Поскольку агрегат построен на платформе Seltos, а соответствующий кроссовер был представлен достаточно удачно в России, нельзя исключать его появления, передает «Российская газета».

Индийское издание Rushlane, читатель которого прислал в редакцию «шпионские» снимки минивэна, объясняет, что на данный момент автомобиль не обладает торговой маркой. Машина имеет только внутренний индекс — KY MPV. Скорее всего, длина кузова составит около 4,5 метра, а в салоне будет три ряда сидений — на шесть и семь мест.

Плотный камуфляж позволяет сделать лишь поверхностные выводы. Скорее всего, автомобиль получит светодиодные фары и фонари, гладкий боковой профиль и множество хромированных деталей. Минивэн дебютирует в конце 2021 года, а его производство в Индии стартует в начале 2022 года.

Эксперты ранее назвали главные причины появления коррозии на машине.