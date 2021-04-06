Определены главные мировые производители и покупатели вакцин от коронавируса

Вашингтон, 6 апреля. Главными мировыми производителями вакцин от коронавирусной инфекции в этом году станут две фармацевтические компании.

Такой вывод на основании проведенного исследования сделала группа ученых из Duke Global Health Innovation Center. Результаты их работы публикует РБК.

Согласно данным ученых, в этом году «богатые страны» закупят порядка 4,6 млрд доз препаратов от коронавируса, что составит порядка 53% от всех вакцин. При этом на страны, чей доход можно оценить как «выше среднего» придется всего 17% закупок. Оставшиеся государства заказали себе около 16% препаратов от COVID-19.

В данный момент страны мира уже заключили договор на поставки 8,6 млрд доз вакцин. Наиболее популярной оказалась AstraZeneca. Ее зарезервировали 2,4 млрд доз. Второе место заняла американская вакцина от компании Pfizer. Российский производитель «Спутник V», согласно предварительным оценкам, поставит на мировой рынок порядка 303 млн доз.

Не так давно Европейский регулятор подтвердил связь между использованием вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов у привитых. Такую информацию обнародовал представитель лекарственного регулятора EMA.