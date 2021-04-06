Двух граждан Йемена задержали на границе США по подозрению в терроризме

Сакраменто, 6 апреля. Сотрудники таможенной службы американского штата Калифорния поймали двух йеменцев, включенных в список террористов, составленный ФБР.

По предварительным данным, мужчин 33 и 26 лет задержали в населенном пункте Калексико с разницей в один месяц. Изначально подозреваемых взяли под стражу по сигналу о незаконном въезде в США с территории Мексики. У старшего из предполагаемых преступников в ботинке под стелькой нашли SIM-карту.

Позднее стало известно о том, что мужчины находятся в списке людей, которым запрещены полеты по территории страны из-за того, что они могут быть причастны к деятельности террористов. Имена злоумышленников пока не раскрываются в интересах следствия.

Полиция Турции задержала пособницу запрещенной в РФ организации ИГИЛ1, сообщало Федеральное агентство новостей. Женщина выполняла функции подрывника в группировке.

1 Организация запрещена на территории РФ.