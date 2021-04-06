Косачев рассказал о подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному диалогу

Москва, 6 апреля. Участие в совещании по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу приняли члены Совета Федерации России.

Участниками собрания, прошедшего в дистанционном формате, стали заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. На рабочем совещании также присутствовали генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, представители Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, Альянса цивилизаций и ЮНЕСКО.

«Российская сторона вышла с рядом конкретных предложений, состоялся конструктивный обмен мнениями. Чувствуется заинтересованность всех участников в проведении мероприятия на самом высоком уровне», — заявил Косачев, сообщает пресс-служба Совфеда.

Присутствующие на совещании обговорили вопросы подготовки будущей конференции. Ее организатором выступит Межпарламентский союз при поддержке ООН в РФ в мае 2022 года. С инициативой проведения мероприятия выступали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава МИД России Сергей Лавров.

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