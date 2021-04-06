Яна Рудковская показалась на светской тусовке с кольцом за 25 миллионов рублей

Москва, 6 апреля. Продюсер Яна Рудковская появилась на красной дорожке премии GQ Super Women в длинном платье от Valentino. Звезда также не упустила возможности «выгулять» украшения.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко предстала на светской тусовке с необычным кольцом. Байер Ольга Головина, которая последнее десятилетие работает в индустрии моды, оценила украшение. По словам эксперта, Яна Рудковская действительно затмила всех гостей премии. Оказалось, что ее перстень стоит как квартира в Москве.

«На пальце Рудковской — кольцо с редчайшим зеленым бриллиантом в форме сердца. По моей оценке, изделие Яны оценивается в 25 миллионов рублей», — поделилась Головина в интервью изданию Kp.Ru.

Видео с премии было опубликовано в Instagram продюсера. Подписчиков удивило, почему у обладательницы таких дорогих украшений совсем нет вкуса. Платье от Valentino некоторым фолловерам показалось «страшненьким». Вероятно, именно поэтому звезда ограничила возможность комментировать запись.

Ранее сообщалось, что Рудковская похвасталась своим изысканным завтраком. На снимке из роскошной столовой можно увидеть огромную вазу с полевыми цветами, тарелку с фруктами и красивый кофейный сервиз.