Оксана Федорова в смелом образе появилась на музыкальной премии BraVo

Москва, 6 апреля. Телеведущая и победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова блистала на красной ковровой дорожке премии BraVo в платье с экстремальным декольте.

Оксана Федорова приняла участие в третьей церемонии вручения музыкальной премии BraVo в области классического искусства. Мероприятие прошло на исторической сцене Большого театра. Телеведущая вручила награду директору международного концертного проекта World Orchestra for Peace Чарльзу Кей.

«Я очень рада, что классика жива и находит своего слушателя!» — подписала снимки с мероприятия Оксана Федорова в Instagram.

Звезда появилась на красной ковровой дорожке в смелом вечернем платье с разрезом и глубоким декольте до талии. Обычно она выбирает более сдержанные и классические наряды, поэтому ее образ не остался без внимания. Аутфит телеведущая дополнила лаконичными туфлями на шпильке, голливудскими локонами и массивными украшениями.

Подписчики пришли в восторг от смелого образа Федоровой. Они отметили, что фасон платья выгодно подчеркнул роскошную фигуру телеведущей и ее стройные ноги.

«Оксаночка как всегда умна, сексуальна и роскошна»; «Вырез до пупка. Это так дерзко, неожиданно от вас»; «Эротично, но не пошло», — оценили фолловеры.

Если Оксана Федорова произвела фурор, то Ксения Собчак и Аната Цой чуть было не попали в модный конфу на премии «Жара», которая прошла в столице в минувшие выходные.