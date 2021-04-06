Чеченский писатель получил письмо от команды Кэмерона из-за спора вокруг «Аватара»

Чеченский писатель Руслан Закриев, выигравший первое дело по тяжбе к 20th Сentury Fox из-за соавторства «Аватара», получил письмо из США от группы режиссера Джеймса Кэмерона. В письме его попросили не радоваться выигрышу права на суд, хотя до этого Закриев пять лет пытался добиться, чтобы от него хотя бы приняли исковое заявление к рассмотрению в российском суде. В распоряжении ФАН оказалась переписка Закриева с представителем Кэмерона.

«Но должен заметить, что это не новость о победе над спором, который вы придумали для себя. Мосгорсуд только изменил решение другого суда, согласно которому ваш иск был отклонен и не принят к рассмотрению. Последнее решение говорит лишь о том, что вы можете принять претензию к рассмотрению. Но сама экспертиза еще не прошла. Поэтому ваша радость кажется нам искусственной и фальшивой. Будьте в таких вопросах более адекватным», — написал представитель режиссера.

Закриев рассказал, что переписка ведется уже несколько лет, а они сами не могут снять даже вторую часть «Аватара».

Напомним, Закриев подал в Хамовнический районный суд Москвы иск против компании 20th Сentury Fox, которая выпустила фильм «Аватар». По словам заявителя, при создании фильма Кэмерон использовал роман Закриева «Тотальная война — Секретное оружие», который был выложен в интернет в 2002 году. Он обвинил режиссера в использовании в 32 сценах фильма «Аватар» 32 фрагментов из его книги. Добиться, чтобы его дело слушалось в российском суде, Закиров смог через Конституционный суд.

Московский городской суд принял решение, что иск Закриева будет рассматриваться в России. Ранее команда Кэмерона намекала, что готова выплатить Закриеву 10 миллионов долларов компенсации. Однако сам Руслан будет настаивать именно на том, чтобы его включили в соавторы, а в титрах появилось его имя.