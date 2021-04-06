Актриса Ирина Безрукова пожаловалась на трудное детство

Москва, 6 апреля. Известная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова поделилась с поклонниками в Instagram свадебным снимком своих родителей.

Звезда «Чикатило», «Расколотых снов» и «Непрощенного» рассказала, что ее отец был музыкантом, а мама медиком. По словам Безруковой, ее родители были счастливы очень недолго, а потом в семье начались проблемы. Актриса пожаловалась, что у них с сестрой было трудное детство: они много раз переезжали, отец пил и устраивал скандалы.

«Недовольство жизнью с обеих сторон. И неминуемый развод. А после — смертельная болезнь у мамы и новая семья у папы», — с грустью написала Ирина.

Безрукова добавила, что в молодости представляла себе идеальное будущее, в котором не было места предательству и боли. Но реальность оказалась другой, заметила артистка. Поклонники отреагировали на этот грустный пост, они поддержали Ирину, заверив, что все будет хорошо.

«Ваши родители дали вам самое главное — это жизнь. Вы взяли от них только самое лучшее — красоту, мудрость, целеустремленность. Все у вас будет прекрасно, Ирина. Главное, чтобы было здоровье», — пожелала пользовательница.

Ранее Игорь Ливанов рассказал о последнем дне жизни сына Андрея от Ирины Безруковой. По словам артиста, в этот день 25-летний наследник не вышел на работу и не брал трубку. Позднее его тело обнаружили в квартире, он умер от острой сердечной недостаточности.