Москва, 6 апреля. США увеличили число военных провокаций у российских границ, но жесткий ответ на них со стороны Москвы не заставит себя долго ждать. Об этом заявили в китайском издании Sohu.

Отношения Москвы и Вашингтона уже давно нельзя назвать теплыми, и со сменой хозяина Белого дома это ничуть не изменилось. Пока остальные страны надеются, что они найдут общий язык, едва ли это возможно, цитирует китайских экспертов «ПолитРоссия».

Новый американский президент Джо Байден ухудшил отношения с Москвой, поддержав введение новых антироссийских санкций, которые впрочем мало на ней сказались. Тогда США перешли на новые методы и начали провоцировать военные инциденты у российских границ, но и тут Кремль отреагировал хладнокровно.

«С боевым характером российского народа Москва неизбежно будет сопротивляться всем трудностям и покажет, на что способна», — указали в Sohu.

Недавний визит ВМС США в Черное море Москва не оставила без ответа и направила два самолета Ту-142 в зону действия американских разведывательных систем. Россия дала оппоненту понять, что тоже может проводить разведку в открытую, а не ограничиваться пристальным наблюдением за действиями западных войск у своих рубежей.

«Ранее Москва решительно отреагировала на «свободное плаванье» военных кораблей США. Теперь Россия проводит военные учения прямо у дверей Америки», — отметили китайские обозреватели.

При этом Москва не ограничилась показательной разведкой у американских границ и направила боевую флотилию в Арктический регион, к которому Вашингтон испытывает все больший интерес.

Российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин также отметил, что недавние учения Северного флота России в Арктике стали предостережением США от неосмотрительных поступков.