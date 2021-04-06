Трюк с реквизитами позволил аферистам обмануть бизнес-леди из Екатеринбурга

Екатеринбург, 6 апреля. Жительница города обратилась в полицию по факту мошенничества. По словам заявительницы, ее фирму «кинула» зарегистрированная в Петербурге организация.

Руководитель медцентра заключила договор на поставку простыней. Сумма сделки составила почти 59 тыс. рублей. Расположенный в Петербурге партнер по договору предоставил реквизиты, по которым покупатель заранее внес полную предоплату.

С момента транзакции прошли три месяца, но обещанный товар так и не поступил. Компания, как и положено, направила претензию по адресу партнера. В ответном письме было сказано, что расчетный счет не принадлежит реальной фирме. Кроме того, настоящая петербургская компания констатировала, что ее данные уже неоднократно использовались неизвестными злоумышленниками, никакого договора с медцентром она не заключала.

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