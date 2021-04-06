Шутка Андрея Норкина про слонов вызвала у зрителей НТВ шквал эмоций

Москва, 6 апреля. Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» вспомнил анекдот про слонов. Он рассказал его время обсуждения реакции сайтов на ограничения со стороны регуляторов РФ.
В эфире шоу на НТВ обсуждали пропаганду употребления наркотических веществ в интернете. Кроме того, подняли вопрос о реакции руководства соцсетей на ограничения от российских регуляторов.
Второй ведущий программы Иван Трушкин привел пример с колбасным заводом. Журналист предложил студии представить завод, который занимается производством колбасы и кладет в каждую продукцию мышиное мясо. На предприятие каждый год приходит Роспотребнадзор и требует прекратить это. Когда колбасный завод игнорирует уговоры, регулятор начинает отключать мощности завода.
«И руководство завода говорит: ну давайте мы будем поменьше класть мышиного мяса? Тут только закон может помочь», — сказал Трушкин.
После бурного обсуждения вопроса, Норкин закончил эфир программы традиционным анекдотом. Шутка была про мужчину, который отпугивал слонов с помощью газеты.
«Стоит мужик, рвет газету на кусочки и выкидывает в окошко. К нему проходит второй и спрашивает: «Зачем ты это делаешь?»
— Я отпугиваю слонов.
— Так никаких же слонов нет!
— Какой эффективный метод, не правда ли?» – сказал телеведущий и «взорвал» зал.
Ранее стало известно, что Андрей Норкин успокоил участников дискуссии анекдотом о православном батюшке.