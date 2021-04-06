Шутка Андрея Норкина про слонов вызвала у зрителей НТВ шквал эмоций

Москва, 6 апреля. Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» вспомнил анекдот про слонов. Он рассказал его время обсуждения реакции сайтов на ограничения со стороны регуляторов РФ.

В эфире шоу на НТВ обсуждали пропаганду употребления наркотических веществ в интернете. Кроме того, подняли вопрос о реакции руководства соцсетей на ограничения от российских регуляторов.

Второй ведущий программы Иван Трушкин привел пример с колбасным заводом. Журналист предложил студии представить завод, который занимается производством колбасы и кладет в каждую продукцию мышиное мясо. На предприятие каждый год приходит Роспотребнадзор и требует прекратить это. Когда колбасный завод игнорирует уговоры, регулятор начинает отключать мощности завода.

«И руководство завода говорит: ну давайте мы будем поменьше класть мышиного мяса? Тут только закон может помочь», — сказал Трушкин.

После бурного обсуждения вопроса, Норкин закончил эфир программы традиционным анекдотом. Шутка была про мужчину, который отпугивал слонов с помощью газеты.

«Стоит мужик, рвет газету на кусочки и выкидывает в окошко. К нему проходит второй и спрашивает: «Зачем ты это делаешь?» — Я отпугиваю слонов. — Так никаких же слонов нет! — Какой эффективный метод, не правда ли?» – сказал телеведущий и «взорвал» зал.

Ранее стало известно, что Андрей Норкин успокоил участников дискуссии анекдотом о православном батюшке.