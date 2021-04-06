Спасатели эвакуировали 37 жильцов разрушенного дома в Канске

Красноярск, 6 апреля. Стена двухэтажного жилого здания рухнула в городе Канске. ЧП обошлось без пострадавших.

Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали 37 местных жителей, десятерым из них власти города предоставили место для ночлега. Остальные обратились за помощью к родственникам.

Накануне в Канске обвалилась часть двухэтажного кирпичного дома. На место происшествия для проверки выехали и. о. городского прокурора и его заместитель. Сотрудники надзорного ведомства проанализируют действия чиновников местной администрации относительно признания дома подлежащим реконструкции.

Как рассказали местные жители, это не первый инцидент с указанным домом. Ранее рабочие «заделали» трещину в стене, но это не уберегло дом от разрушения, сообщал ФАН.