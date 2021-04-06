ВВС США сообщили о провале испытаний гиперзвукового оружия

Вашингтон, 6 апреля. Попытка испытания гиперзвукового оружия американскими военными закончилась неудачей.

Об этом сказано в заявлении официальных представителей командования ВВС США.

«ВВС потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания», — сообщили представители американских вооруженных сил.

Причиной неудачи названы технические неполадки с ракетой-носителем, которая не запустилась.

Ранее стало известно, как Россия сумела заманить Соединенные Штаты в «гиперзвуковую ловушку».