В армии РФ начались контрольные проверки боеготовности. События дня. ФАН-ТВ

В России начались контрольные проверки боеготовности армии
В российских Вооруженных силах начались контрольные проверки боевой готовности. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений, — сообщил глава Минобороны РФ на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ. — Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».
Отмечается, что учения пройдут на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, будут задействованы все виды и рода войск российских ВС.
В России разработают новые меры борьбы с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить к 9 апреля дополнительные меры по защите россиян от COVID-19. Об этом он заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. От отметил, что в ряде стран Европы, Азии и Америки растет заболеваемость, и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, а некоторые государства вновь ввели локдаун.
«Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от этой инфекции. Реагировать незамедлительно. И, конечно, наращивать темпы вакцинации. Уже начались поставки еще одной российской вакцины в субъекты Российской Федерации. Прививка — это возможность позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжелых последствий болезни. Сейчас самое время ее сделать», — сказал Мишустин.
Мишустин также подчеркнул, что правительство продолжает принимать меры, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи. В частности, обновлена государственная программа «Развитие здравоохранения».
«Особое внимание уделено модернизации первичного звена здравоохранения, которая началась по поручению президента РФ. В ближайшие пять лет на это будет направлено не менее 500 миллиардов рублей. Из них 90 миллиардов — в текущем году. Планируется построить и реконструировать более тысячи объектов здравоохранения уже в этом году. Столько же — капитально отремонтировать», — отметил Мишустин.
В ЕС признали связь тромбоза и вакцинации AstraZeneca
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило связь между вакцинацией против COVID-19 препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом сообщил руководитель стратегии вакцин EMA Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero. По его словам, случаи тромбоза после прививки наблюдались у молодых людей чаще обычного. В начале марта некоторые страны ЕС заявили о смертельных случаях в результате образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Некоторые страны заявили о приостановке прививочной компании. Однако после публикации рекомендаций ЕМА и Всемирной организации здравоохранения некоторые государства приняли решение возобновить вакцинацию. При этом на этикетке препарата должно появиться предупреждение о возможном побочном эффекте.