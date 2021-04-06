В армии РФ начались контрольные проверки боеготовности. События дня. ФАН-ТВ

В России начались контрольные проверки боеготовности армии

В российских Вооруженных силах начались контрольные проверки боевой готовности. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений, — сообщил глава Минобороны РФ на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ. — Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».

Отмечается, что учения пройдут на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, будут задействованы все виды и рода войск российских ВС.