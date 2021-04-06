Актер Виталийс Семеновс рассказал, почему у него такие имя и фамилия

Российский актер театра и кино Виталийс Семеновс заявил ФАН, что в любой ситуации никогда не надо под кого-либо подстраиваться и жить не своей жизнью. Всегда надо быть самим собой.

Родившийся в Риге артист в эксклюзивном интервью рассказал, о чем, на самом деле, кинокартина «Будь моим Кириллом» и почему у него такие имя и фамилия.

«Это моя первая большая роль»

— Виталийс, о чем этот фильм и что зрители могут почерпнуть для себя полезного, посмотрев его?

— Это романтическая комедия, и я не буду пересказывать ее сюжет. Скажу лишь, что это история о том, что мы все хотим быть любимы. Но люди нередко ошибаются, когда пытаются быть удобными для кого-то, начинают подстраиваться под него или под нее и жить при этом не своей жизнью.

И в итоге очень часто бывает, когда ты, наконец, понимаешь, что не надо никого из себя изображать, а нужно искать тех людей, которые любят тебя за то, какой ты есть. Это достаточно простая мысль, но, тем не менее, мы не прекращаем делать эту ошибку.

Вот такая простая мысль заложена в этот романтический фильм. Лично для меня это, безусловно, дико избитая фраза — «быть самим собой», но все же ее актуальность никогда не теряется.

— Какие-то интересные моменты возникали на съемочной площадке?

— Вы знаете, во-первых, главный интересный момент заключается в том, что это моя первая большая роль, главная, это первая такая премьера. И для меня все было любопытно. У нас была очень классная команда, поэтому я снимался с удовольствием. Фильм рождался просто в любви. Ирина Юрьевна Розанова — легенда, но вообще все было круто и комфортно.

Я до этого картину еще не видел, но вот эти девятнадцать своих смен запомню надолго, потому что все складывалось очень хорошо. Поэтому ничем таким уж сверхъестественным я вас не порадую, извините меня. Если имеете в виду какие-то там конфликты, драмы, то нет, все обошлось без них.

— Как вам работалось, кстати, с Розановой?

— Просто здорово! Она офигенная, вот что могу сказать, она нас всех благословила, сказала нам: «Ребята, вы такие классные, и я хочу, чтобы вы снимались». Я ей говорю: «Ирина Юрьевна, ваши слова да богу в уши» (смеется). Приятно, что она относилась к нам по-человечески, это замечательная, талантливая, добрая актриса.

Вот правда, это очень ценно, когда проявляются именно такие человеческие качества. Потому что можно было сосредоточится на работе и вообще не думать про какие-то витиеватые задние планы, как с кем себя вести, а как мне выглядеть, а как мне сказать «здравствуйте». Да просто: «Здравствуйте!», обнялись и пошли в кадр. Ну, классно же!

— Съемки где шли?

— Все, от начала и до конца, снимали в столице. Думаю, «центрее» и не бывает — Арбат, Парк Горького... Вот прям Москва-Москва (смеется).

«Помню, как лет в 9 посмотрел «Криминальное чтиво»

— Вы сказали, что это ваша первая большая роль. А мы, в принципе, не очень хорошо вас знаем, очень мало информации. Может, немного расскажете о себе?

— Я окончил Щепкинское театральное училище в 2012 году. И тогда же поступил в Театр имени Вахтангова, где и служил долгое время, не высовывая свой нос ни в кино, никуда.

— То есть у вас был до этого только театр?

— Только театр! Вот прям монашеский такой вариант, потому что там есть Римас Туминас (художественный руководитель. — Прим. ФАН), а для меня он просто такой режиссер, в которого я реально влюбился. Вот именно как в режиссера! Поэтому я счастлив, что мне повезло работать с ним. Такое редко бывает.

И вот только где-то года три назад я начал вылезать и что-то делать в кинематографе.

— Что вас подвигло на это? Хотелось попробовать какой-то новый опыт?

— Новый опыт, да. А еще мне захотелось какой-то динамики. Просто кинематограф — это много разных людей, другая динамика. И плюс я с детства очень люблю кино. Помню, как лет в 9 посмотрел «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, после чего как-то очень сильно захотелось получить какой-то такой подобный опыт.

Три года назад я уже стал готов к этому, как бы чуть-чуть, скажем так, понял про театр, и подумал: «Окей, а что такое кино, что это за мир?»

— Так понимаю, ваш следующий путь — на телевидение?

— Я не знаю, честно. Вы же в курсе, что все это лотерея, поэтому тут уж как получится. Я буду делать то, что могу, а там как будет, так и будет. Тут как той знаменитой фразе: «Делай, что должен, и будь, что будет».

— И еще — наверняка вас об этом уже спрашивали…

— Имя и фамилия?!

— Да.

— Я родился в Латвии, в городе Риге, в 1989 году, это был еще СССР. В латышском языке есть особенность — мужские имена склоняются, поэтому, когда я здесь оформлял документы на работу, мне сказали: «Нет-нет, молодой человек, оставляем так, как написано в паспорте, — «Виталийс Семеновс». Так и прижилось, а я и не форсировал, не стал этому сопротивляться.

Меня все начали звать Виталийсом и в Москве. С латыни мое имя переводится как «жизнь», и я подумал: «Ну, прикольно, такой типа а-ля актерский псевдоним».

— Я недавно общался с нашим известным режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, имеющим литовские корни. Так вот, у него отчество Витауто, но в «Википедии» его изменили на русский манер — Витаутович…

— Да-да-да, мне кажется, это такие забавные штуки, потому что все равно мы все так или иначе родились в советском пространстве, и это была одна большая страна. Поэтому в таких курьезных вещах, как мне кажется, есть и своя прелесть.

— В родном городе бываете?

— Давно там не был из-за пандемии. А так каждый год езжу, конечно, в Ригу — у меня там дедушка с бабушкой, папу хочется увидеть. А вот мама в Москву перебралась, здесь живет.

Фильм «Будь моим Кириллом» рассказывает о девушке Саше, которая всем рассказывает о тренере по бегу Кирилле как о своем парне. На помощь приходит муж ее старшей сестры Марины Паша (его и играет Виталийс Семеновс)… Также роли в комедии, снятой режиссером Аллой Елисеевой, исполнили Анастасия Евграфова, Анна Антонова, Иван Мулин, Ирина Розанова, Сергей Степин и Сергей Годин. В России кинокартина выйдет в широкий прокат 8 апреля.

Ранее певец и композитор Леонид Агутин рассказал подробности съемок фильма на основе концерта в столице Кубы Гаване «Леонид Агутин. Cosmo Life».