Леонид Кравчук запросил экстренную встречу ТГК по Донбассу

Киев, 6 апреля. Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК) Леонид Кравчук предложил провести экстренное заседание по ситуации в Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице делегации в Facebook. Сообщается, что Кравчук попросил ОБСЕ поддержать его инициативу.

«Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ (с просьбой. — Прим. ред.) поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов <...> по возобновлению режима прекращения огня (в Донбассе. — Прим. ред.)», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЛНР назвали причину отказа Киева ехать в Минск на переговоры по Донбассу.