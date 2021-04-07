Оттепель между Индией и Пакистаном продлилась один день

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с визитом в Нью-Дели; Индия теряет позиции в рейтинге гендерного равенства; французское антикоррупционное агентство утверждает, что индийский посредник получил взятку при подписании сделки на покупку истребителей Rafale; Индия и Таджикистан расширяют партнерство и хотят мира в Афганистане; индийская оппозиция может создать единый фронт к выборам в 2024 году; уровень безработицы среди индийской молодежи достиг 23,75% — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Сергей Лавров посетил Индию с визитом

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, чтобы подготовить почву для ежегодного индийско-российского саммита.

Во вступительном слове во время переговоров на уровне делегаций Сергей Лавров подчеркнул, что Индия и Россия связаны стратегическим партнерством и давней дружбой. Двусторонний и политический диалог между двумя странами находится на «устойчивом максимуме» даже в условиях ограничений из-за COVID-19, добавил он.

Как оказалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри разместились в одном отеле. Они провели небольшую встречу и обсудили вопросы, связанные с климатом.

Во вторник на этой неделе Сергей Лавров отправится из Индии в Пакистан. В последний раз глава МИД России посещал эту страну в 2012 году. Связан ли его визит с теми шагами по улучшению двусторонних отношений, которые предприняли Нью-Дели и Исламабад и которые внезапно были остановлены пакистанским премьер-министром Имраном Ханом?

Пакистан не станет возобновлять торговлю с Индией

Оттепель в отношениях Пакистана и Индии продлилась ровно один день. Именно столько времени понадобилось правительству Исламабада, чтобы отказаться от предложенного ранее частичного восстановления торговли между странами. Премьер-министр Пакистана в своем выступлении прямо заявил, что нормализация двусторонних отношений будет возможна только после восстановления особого статуса Джамму и Кашмира в составе Индии. Индийский премьер-министр Нарендра Моди отозвал особый статус региона в августе 2019 года. В ответ на это Исламабад в одностороннем порядке прекратил торговлю с Нью-Дели.

Последний месяц был отмечен значительным улучшением в отношениях между Пакистаном и Индией. Военные договорились о соблюдении режима прекращения огня на Линии контроля, которая является границей между странами. Премьер-министры двух стран обменялись «письмами доброй воли» и сердечными пожеланиями. Многие аналитики сделали выводы, что за миролюбивыми намерениями Пакистана стоит «мягкая сила» Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ обеспокоены судьбой своих инвестиций в находящийся в экономическом коллапсе Пакистан. Мир и возобновление торговых отношений с Индией должны были бы помочь Исламабаду справиться с ситуацией.

Однако застарелая вражда оказалась сильнее всех экономических соображений. Чтобы переломить ситуацию, было недостаточно даже влияния одного из могущественных военачальников, главнокомандующего пакистанской армией генерала Камара Джаведа Баджвы. Он заявил СМИ, что Индии и Пакистану пора «похоронить прошлое и двигаться вперед», но дальше слов дело не пошло. Топор войны остался незакопанным.

Почему Имран Хан отказался от движения в сторону Индии, которое поддерживали Китай, Объединенные Арабские Эмираты и даже его собственные генералы — пока что остается неясным. Возможно, это только ход в дипломатической игре между Исламабадом и Нью-Дели.

Скандал вокруг французских истребителей Rafale

Производитель французских боевых реактивных самолетов Rafale согласился выплатить один миллион евро посреднику в Индии сразу после подписания индо-французского контракта в 2016 году, показало расследование французского издания Mediapart.

Впервые нарушение было обнаружено инспекторами французского антикоррупционного агентства Agence Française Anticorruption (AFA) во время плановой проверки компании Dassault.

Оппозиционная партия «Индийский Национальный Конгресс» потребовала тщательного расследования сделки о поставке истребителей Rafale и настаивала на получении ответа от премьер-министра Нарендры Моди после того, как французские СМИ сообщили, что 1,1 миллиона евро были выплачены авиастроителем «индийскому посреднику».

Верховный суд Индии отклонил требование оппозиции о проведении расследования сделки Rafale, а Генеральный контролер и аудитор страны не нашли в ней никаких спорных моментов.

Отвечая на вопрос оппозиции по поводу обвинений в коррупции, старший лидер БДП министр юстиции Рави Шанкар Прасад заявил, что обвинения в коррупции «совершенно беспочвенны», и предположил, что сообщение во французских СМИ о предполагаемых финансовых нарушениях в сделке может быть связано с «корпоративным соперничеством» в этой стране.

В 2020 году Индия опустилась на шесть мест, до 86-го, по Индексу восприятия коррупции Transparency International. Этот индекс ранжирует 180 стран и территорий по их предполагаемому уровню коррупции в государственном секторе по мнению экспертов и деловых людей, используя шкалу от 0 до 100, где 0 — высокая коррупция, а 100 — ее отсутствие.

Если со временем факт дачи взятки при заключении сделки Rafale будет подтвержден, то это станет ударом не только по репутации Нарендры Моди и Индийской Народной партии, но и всей судебной системы страны. Отказ от расследования, в то время как французское антикоррупционное агентство утверждает, что были произведены выплаты посреднику, наводит на вопрос о непредвзятости и независимости Верховного Суда Индии в его решениях.

Страны Четверки проводят совместные учения с Францией

Индия и три другие страны «Четверки» начали крупные военно-морские учения вместе с Францией в Бенгальском заливе. Учения подчеркивают растущую стратегическую конгруэнтность в обеспечении безопасного и стабильного Индо-Тихоокеанского региона перед лицом роста влияния Китая в области.

Военно-морские учения начались на следующий день после того, как Россия заявила, что придает большое значение «отказу от конфронтации и блоковых подходов». Аналитики считают это утверждение ссылкой на Четверку и Индо-Тихоокеанскую инициативу, которые Россия рассматривает как «раскольнические» и направленные на сдерживание Китая.

Для учений в Бенгальском заливе Индия развернула свой фрегат INS Satpura и противолодочный корвет INS Kiltan, а также дальний морской патрульный самолет P-8I.

«В ходе учений будут проведены сложные и передовые военно-морские операции, включая надводную войну, противовоздушную войну и операции противовоздушной обороны, а также стрельба из оружия, тактические маневры и демонстрация морского мастерства, например, пополнение запасов в море», — сказал представитель военно-морского флота командующий Вивек Мадвал.

«Учения продемонстрируют высокий уровень синергии, координации и взаимодействия между пятью дружественными флотами. Участие индийских ВМС в учениях подтверждает общие ценности с дружественными флотами в обеспечении свободы морей и приверженности открытому, инклюзивному Индо-Тихоокеанскому и основанному на правилах международному порядку», — добавил он.

Франция выставила для учений десантно-штурмовой военный корабль Tonnerre и фрегат Surcouf, а США — десантно-транспортный корабль Somerset. Австралия, в свою очередь, развернула фрегат Anzac и танкер Sirius, в то время как Япония представлена эсминцем Akebono.

Поскольку страны «Четверки» заявили о своем твердом намерении сдерживать любое «принуждение» в Индо-Тихоокеанском регионе во время саммита своих лидеров 12 марта, в настоящее время формируется многоуровневый механизм сотрудничества и координации для укрепления безопасности, а также противодействия угрозам в регионе.

Присоединившуюся к учениям Францию в Индии иногда называют «новым лучшим другом Нью-Дели», который займет место России. Участие Парижа в мероприятиях Четверки говорит о том, что он открыт к сотрудничеству и готов присоединиться к новому блоку.

Индия теряет позиции в рейтинге гендерного равенства

Согласно Докладу Всемирного экономического форума, Индия опустилась в рейтинге Глобального гендерного разрыва 2021 года на 28 пунктов и заняла 140-е место среди 156 стран. Это третий худший показатель в Южной Азии.

Отмечается, что снижение также произошло по шкале экономического участия и возможностей, хотя и в меньшей степени.

Наибольший спад произошел в субиндексе расширения политических прав и возможностей, где Индия снизилась на 13,5 процентных пункта при значительном сокращении числа женщин-министров (с 23,1% в 2019 году до 9,1% в 2021 году).

Одним из факторов этого спада является снижение уровня участия женщин в рабочей силе, который снизился с 24,8% до 22,3%. Кроме того, количество женщин на профессиональных и технических должностях сократилось до 29,2%. Доля женщин на руководящих постах также остается низкой — только 14,6%.

Такое падение показателей связано с общей ситуацией на рынке труда Индии. Сокращение экономики из-за общенационального карантина привело к росту безработицы, и мужчины, как обычно, получили преимущество на рынке труда. Официальный уровень безработицы в стране составляет 6,9%. Если же взглянуть на безработицу среди молодежи, то этот показатель гораздо более тревожный — 23,75%.

В индийском обществе традиционно решение о выборе семьи или карьеры для дочери принимается родителями и, вероятно, для многих из них предпочтительнее замужество девушки, как гарантия ее будущего, чем стезя трудоустройства.

Индия расширяет сотрудничество с Таджикистаном

Индия и Таджикистан договорились о дальнейшем укреплении экономического партнерства в ходе переговоров по двустороннему сотрудничеству в Душанбе.

Министр иностранных дел Индии С. Джайшаанкар посетил Душанбе с трехдневным визитом и провел переговоры со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином по всем аспектам двусторонней повестки дня. Они также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес региональным и международным вопросам. Оба политика договорились сосредоточиться на дальнейшем укреплении экономического партнерства.

В своем заявлении для прессы Джайшанкар сказал, что министр иностранных дел Таджикистана и он разделяют общее мнение о том, что, хотя двусторонние стратегические отношения росли и расширялись на протяжении многих лет, существует потенциал для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества. По его словам, страны будут поощрять деловые круги, торгово-промышленные палаты и бизнес-ассоциации с обеих сторон к более интенсивному взаимодействию друг с другом.

Таджикистан — особенный партнер для Индии, ведь именно там находится единственная индийская зарубежная военная база Фархор. После того как Пакистан запретил полеты индийских ВВС через свою территорию, Нью-Дели при поддержке России в мае 2002 года заключил соглашение о совместной эксплуатации базы Фархор. База крайне важна для обеспечения индийского присутствия и усилий по восстановлению Афганистана.

After IAF's Farkhor Air Base, India-Tajikistan Set for More Security Pacts https://t.co/9gceUu6umm pic.twitter.com/0DBAp9wj2x — Defence News (@defence_news) May 3, 2018

Экономически сильный Таджикистан может добавить стабильности в регионе и, в частности, в Афганистане — что в интересах как Индии, так и Таджикистана. Более тесные связи с северным соседом Афганистана также позволили бы Индии еще эффективнее контролировать влияние военного истеблишмента Пакистана в Кабуле и могут помочь Нью-Дели укрепиться в регионе, тем самым усиливая политику Индии «Соедини Центральную Азию».

Индийская оппозиция может объединиться против Нарендры Моди

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи написала письмо 15 лидерам оппозиции, призывая их объединиться против правящей в Дели «Народной партии Индии» (Бхарата Джаната Парти), к которой принадлежит действующий премьер-министр страны Нарендра Моди.

В своем письме Мамата Банерджи подчеркнула «нападки» «Народной партии» и правительства Моди на демократию, а также конституционный федерализм в Индии.

«Я пишу это письмо... чтобы передать мою серьезную озабоченность в связи с серией нападений Народной партии и ее правительства на демократию и конституционный федерализм в Индии», — написала Мамата.

Банерджи также заявляет, что отношения между Центром и штатами сейчас наихудшие со времен независимости. Утверждая, что «Народная партия Индии» хочет установить однопартийное авторитарное правление, Мамата Банерджи пишет:

«В целом отношения между Центром и штатами, а также отношения между правящей партией в Центре и оппозиционными партиями никогда не были такими плохими в истории независимой Индии, как сейчас, и вина за это лежит непосредственно на авторитарном поведении премьер-министра».

Призывая оппозицию объединиться, Мамата Банерджи пишет:

«Я твердо верю, что пришло время для единой и эффективной борьбы с нападками «Народной партии» на демократию и Конституцию...Мы можем выиграть эту битву только при единстве сердец и умов и при представлении народу Индии достойной альтернативы».

Она заявила, что переговоры о создании анти-БДП-альянса должны состояться после выборов, которые проходят сейчас в 5 штатах Индии, в том числе в Западной Бенгалии. Мамата Банерджи бессменно возглавляет Западную Бенгалию с 2011 года. Предвыборная кампания в штате носит ожесточенный характер и характеризуется высоким уровнем насилия между сторонниками г-жи Банерджи и «Народной партии Индии» (пострадала даже сама Мамата). Результаты выборов в ассамблею всех пяти штатов будут объявлены 2 мая.

#Watch TMC, BJP workers clash outside Nandigram as voting is in progress, Mamata stuck at the polling stationhttps://t.co/cVQwTYtUuV — Nikhil Hajirnis (@nhajirnis) April 1, 2021

Письмо Маматы Банерджи было встречено позитивным откликом со стороны других лидеров. Оппозиционные политики выразили свое согласие с тем, что «Народная партия Индии» ведет атаку на демократию, и признали необходимость создания объединенного фронта для борьбы с Нарендрой Моди.

До конца мая 2021 года будет понятно, станет ли Мамата лидером объединенной оппозиции или это место традиционно займет Соня Ганди, глава партии «Индийский Национальный Конгресс». Шансы Сони Ганди были бы гораздо выше, если бы она не пыталась передать власть своему сыну, Рахулу Ганди.

Рахул так и не смог завоевать доверие и популярность среди индийских избирателей, и его кандидатура не вызывает большого энтузиазма среди лидеров других партий. В то же время сестра Рахула, Приянка Ганди, известна своей харизмой и умением общаться с массами. Однако до сих пор Приянка отказывалась от главной роли в партии, поддерживая Рахула.

Выборы 2024 года даже без объединенной оппозиции будут очень сложными для Моди — падение экономики после общенационального карантина, рост безработицы (в особенности среди молодежи), неоднозначное завершение пограничного конфликта с Китаем, активизация повстанцев-наксалитов внутри Индии.

Уже сейчас анализ предвыборных ралли Народной партии в пяти штатах показывает, что Моди в значительной степени отказался от тех лозунгов, которые были локомотивами партии до этого времени. В частности, пропали упоминания об экономическом развитии, угрозе терроризма и нападения Китая, мусульманском заговоре против индуистов.

Сейчас предвыборная риторика «Народной партии» сводится к стандартным обещаниям дотационных схем для различных групп населения и заботе о женской безопасности (проигрышная тема для любой партии в Индии из-за исключительно плохой ситуации с этой проблемой).

Еще один широко используемый на нынешних региональных выборах лозунг Нарендры Моди — «правительство с двойным двигателем», то есть одна и та же партия, которая правит в Центре и на уровне штата. Нельзя сказать, что результаты правления «Народной партии» на общенациональном уровне или в тех штатах, где она уже имеет власть, выглядят разительно лучше, чем в других регионах. Насколько массовый избиратель готов соблазниться этой идеей — непонятно.

Если в 2024 году оппозиция сможет выставить объединенный фронт с общим кандидатом, то ее шансы — если не на чистую победу, то на большое количество мест в парламенте и серьезное влияние на политику страны в целом — значительно возрастут.