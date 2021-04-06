Минобр Дагестана будет согласовывать кандидатов на профильные посты в муниципалитетах

Махачкала, 6 апреля. Заместители глав муниципалитетов, курирующие сферу образования, а также начальники профильных управлений в администрациях перед назначением будут проходить согласование в Минобрнауки Дагестана. В настоящее время ведомство готовит положение об их аттестации.

По словам врио министра образования и науки республики Яхьи Бучаева, данная инициатива исходит от Минпросвещения России. Для согласования кандидатов будет создана специальная комиссия, в которую планируется включить представителей общественности и экспертов отрасли.

«По инициативе Минпросвещения России вводится порядок, где все назначения на должности заместителей глав муниципалитетов и начальников управлений образования в них должны согласовываться с региональным органом исполнительной власти, который курирует вопросы образования. Это будет комиссия, и в ее состав обязательно будет включаться представитель министерства просвещения России», — рассказал министр журналистам.

Бучаев сообщил, что в настоящее время Минобром Дагестана дорабатывается соответствующее положение. Как он заверил, этот документ обеспечит непредвзятость при согласовании кандидатов на эти важные должности.

«Проект этого положения был разработан, сейчас нами он немного дорабатывается. В нем отражено то, как будет проходить процедура аттестации, а затем и согласования кандидатов на должности начальников управлений образования, как будет проходить согласование заместителей руководителей. Сделаем всю эту процедуру максимально прозрачной», — заявил глава регионального Минобрнауки.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане ожидают визит министра просвещения России Сергея Кравцова и руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Они планируют посетить регион для проверки хода подготовки к проведению Единого государственного экзамена.