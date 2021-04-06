Американский черный рынок переживает бум поддельных паспортов вакцинации

Сан-Диего, 6 апреля. Нежелающие прививаться от коронавируса жители США все чаще стали обращаться за помощью к мошенникам, изготавливающим поддельные паспорта вакцинации.

Граждане США становятся в огромные очереди, чтобы получить официальное удостоверение о получении вакцины против COVID-19. Однако многие граждане решают сэкономить время и деньги и становятся жертвой мошенников, пишет NBC San Diego. «Вакцинные паспорта» спровоцировали настоящий бума на американском черном рынке после того, как ряд заведений и курортов стал требовать документ, подтверждающий наличие о предъявителя заветных антител.

Часть простых американцев недоумевает, как можно так пренебрегать своей безопасностью и жизнью окружающих. Врачи также предупреждают, что если американцы будут столь нагло пренебрегать законом, пандемия коронавируса никогда не закончится. Торговые площадки и социальные сети Twitter, eBay, Facebook и Shopify позволяют размещать объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации, что также возмущает американскую общественность.

На прошлой неделе Национальная ассоциация генеральных прокуроров США разослала письменные уведомления администрациям ключевых цифровых торговых площадок и соцсетей с просьбой воспрепятствовать по мере сил продаже поддельных документов. Также со специальным обращением об изготовлении и приобретении поддельных «вакцинных паспортов» выступило и ФБР. Пресс-служба бюро предупредила, что все мошенники будут вычислены и наказаны по всей строгости закона.

«Если вы не получили вакцину, не покупайте поддельные карты вакцины, не делайте свои собственные карты вакцины и не заполняйте пустые карты записей о вакцинации с ложной информацией. Выдавая себя за вакцинированного при входе в школу, общественный транспорт, по пути на работу, в кино, спортзал или ресторан, вы подвергаете себя и других людей риску заражения COVID-19», — говорится в обращении.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о перенапряжениях и стрессе, с которыми сталкиваются американские врачи при работе на скорой помощи. Несмотря на героизм и усилия работников службы спасения, официальные власти продолжают относиться к фельдшерам и водителям медицинских карет как к «работникам второго сорта», а среднестатистический врач в Нью-Йорке получает в 1,5–2 раза меньше рядового пожарного или офицера полиции.