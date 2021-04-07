Крымская художница Анжела Джерих: «Уехав из Донецка, взяла чемодан с одной картиной»

Художница Анжела Джерих стала крымчанкой недавно — в 2014 году. Она родилась и выросла в Донецке, там закончила художественную школу, там стала самобытной художницей, найдя собственный неповторимый стиль в искусстве. Однако начавшийся весной 2014 года вооруженный конфликт в Донбассе изменил все: Анжела вынуждена были уехать, точнее — бежать из Донецка в Крым, в Ялту, на родину мужа.

Анжела Джерих редко и как правило заочно общается со СМИ, не участвует в выставках, не состоит в художественных объединениях, сторонится политики, картины продает через Интернет. При этом она очень популярна, как и трогательный жанр, в котором она работает, заставляя вспомнить великих самоучек Нико Пиросмани и Анри Руссо. Жанр, в котором работает Джерих, по мнению искусствоведов, ближе всего к наиву или примитивизму. Про Анжелу даже говорят, что она тяготеет к «советскому наиву», ее иногда сравнивают с уроженкой Украины, а ныне израильтянкой Зоей Черкасской и с белорусским художником Валентином Губаревым, которые в своих картинах также переосмысливают советские реалии.

Анжелу Джерих часто критикуют, дескать недобрая, без умиления вглядывается в советское прошлое. Но, по мнению Анжелы, ее картины не столько про прошлое, сколько про настоящее — да Крым из ее советского детства изменился мало… Именно в Крыму Анжела обрела новые источники вдохновения для своих картин. Художница согласилась письменно ответить на вопросы ФАН о себе и своем творчестве.

— Вы из Донецка, и, как я понимаю, вам пришлось оттуда фактически бежать. Что из оставленного там вам жальче всего?

— Семейных фотографий, детских рисунков дочери и своих, и книг жалко.

— Что самое дорогое вам удалось увезти оттуда в новую крымскую жизнь?

— Самое дорогое — дочка, пока она не решалась уехать из Донецка, я тоже не уезжала, а уехав, взяла лишь чемодан с одной картиной.

— Что из оставленного в Донецке вспоминаете с особой теплотой?

— Свой дом, наощупь помню стены и солнечную комнату детской, и свою мастерскую. Стараюсь об этом не думать и не вспоминать.

— Что вспоминается как самое страшное?

— Обстрелы.

— Насколько Крым стал вашим? Чем похожи и чем отличаются герои ваших картин донецкого и крымского периодов?

— Ялта для меня вторая родина с детства, мы здесь отдыхали с семьей, и эта сказка для меня теперь стала былью. В Ялте я стала работать в разных техниках, стала раскованнее в творчестве и продуктивнее. Мне кажется, за ялтинский период у меня стало больше картин и рисунков, чем за всю предыдущую жизнь.

— У вас есть фото с ожерельем из острых перцев, и этот же овощ на вашей аватарке. Что означает для вас этот образ? Вы такая же «острая»? Считаете ли вы некоторые свои работы в некоторой степени карикатурами на ваших героев?

— Выбрала аватар интуитивно — яркое, жгучее. Думаю, мои картины никого не оставляют равнодушными, либо радость, либо гнев.

— Вас иногда сравнивают с Валентином Губаревым, а вы сами как относитесь к такому сравнению?

— Я с большой симпатией отношусь к Валентину, у него действительно добрые картины, с массой подробностей, я же больше тяготею к крупным планам, мне нужно увеличить ракурс переживания, и, чтоб это было заметнее, приближаю героев, поэтому все остальное уже не вмещается.

— Вас иногда обвиняют в недобром взгляде на ваших героев (я как раз думаю, что все ровно наоборот), в отличие от «доброго» Губарева. Что вы можете сказать тем, кто упрекает вас за «недоброту»?

— Я люблю всех своих героев, пока они не заставят меня улыбнуться им, картина не будет закончена никогда.

— У вас есть пушкинская и питерская темы. Часто вас критикуют ревнители Пушкина и патриоты Питера? И почему вдруг атланты стали ежиками, а Пушкин подсказывает Блоку, где аптека? Кстати, а почему «ежиная» тема у вас так много присутствует?

— Напротив, все питерские картины скупили и именно в большинстве питерцы, и пушкинскую тему все очень любят и тоже нарасхват, я даже не успеваю рисовать новые истории. Атланты стали ежиками в одну секунду озарения. Моя дочь поехала на зимних каникулах в Питер и присылает фотку: она на фоне атлантов, ну и такая она моя маленькая, что я и представила ежика, стала сразу рисовать, а атланты тут как тут, в одну секунду все и произошло. Дело в том, что у меня с детства любимая кукла — ежик в образе человека и такой он милый и родной.

— Сейчас в вашем родном Донецке снова горячо. Волнуетесь ли вы за свой город, поддерживаете ли связь с оставшимися там друзьями и знакомыми?

— Конечно, волнуюсь и переживаю за своих.

— Как вы относитесь к происходящему сегодня на Украине? Хотели бы туда съездить?

— Очень горько за все происходящее.

— Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы.

С удивительными работами Анжелы Джерих можно подробнее познакомиться в социальных сетях, у нее есть страницы в Facebook и в Instagram. Наиболее известные работы художницы также можно посмотреть здесь.