Турецкая полиция обнаружила мигрантов в контейнерах с печеньем

Анкара, 6 апреля. В одном из районов Измира полиция задержала около 100 нелегальных мигрантов, пытавшихся через порт Измира попасть в Италию. Турецкая полиция получила информацию о трех контейнерах, хранящихся на складе. В ходе проверки полиция выяснила, что в них, за коробками с печеньем, прячется 91 человек, в том числе женщины и дети, сообщает газета Hurriyet.

Нелегальные мигранты из Ирана, Ирака, Афганистана и Сирии, находившиеся в запертых контейнерах, страдали от кислородного голодания и были вынуждены удовлетворять свои естественные потребности, используя пластиковые бутылки. По плану контейнеры вместе с нелегалами должны были отправиться в Италию.