Блогер из Брянска осужден за клевету на ветерана Великой Отечественной войны

Брянск, 6 апреля. Суд приговорил к крупному штрафу брянского блогера за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Как стало известно ФАН, мужчина своими действиями пытался набрать очки в предвыборной гонке за пост губернатора Брянской области.

Следователи СКР выяснили, что в августе 2020 года местный житель опубликовал в сети запись, в которой было указанно, что ветеран войны якобы сотрудничал с фашистской контрразведкой. Правоохранители подняли архивы и выяснили, что блогер опубликовал банальную ложь.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 128.1 УК РФ «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России Александр Афонин.

Согласно официальной информации Министерства обороны России, в мае 1942 года в результате ожесточенных боестолкновений бойца Красной Армии отравили боевыми отравляющими веществами в районе города Керчь. Военнослужащий вместе с другими солдатами попал в фашистский плен и находился в лагере «Штатлаг-326». Как только представился случай, ветеран сбежал из нацистского плена и продолжил служить Советской Родине. В ноябре 1945 года он был награжден государственной наградой «За Победу над Германией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Обидно, что некоторые ради политического пиара позволяют себе оскорблять людей, которые ценой своей жизни боролись с фашизмом, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Но пускай это будет на совести осужденного. Он хотел побороться за пост губернатора Брянской области, использовал лживую информацию и с треском проиграл».

Недавно суд признал виновным мужчину в клевете и проговорил его к штрафу в 1 млн рублей.