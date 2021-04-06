Жительница Волгограда погибла под поваленным ветром деревом

Волгоград, 6 апреля. Сильный ветер привел к падению дерева на Брестской улице. В результате ЧП погибла проходившая мимо женщина.

Полиция проводит проверку по факту гибели женщины в Красноармейском районе, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. По данным следствия, пострадавшую придавило сухое дерево, которое упало после сильного порыва ветра.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность погибшей и опрашивают очевидцев несчастного случая. Уточняется, что в день трагедии сила ветра в городе достигала 25 метров в секунду.

Ранее ФАН сообщал о падении дерева на семью с ребенком в саратовском парке.