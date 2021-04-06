Цифровизация ипотеки изменит роль банков в оформлении документов

Москва, 6 апреля. Банки в цепочке ипотечного кредитования на фоне цифровизации со временем отойдут на второй план. Соответствующей информацией поделился замгендиректора «Дом.РФ» Артем Федорко.

Он также напомнил, что платформа по оформлению ипотечных сделок на блокчейне в скором времени появится в России. Основой для запуска цифрового ипотечного кредитования станет российская «Мастерчейн». Созданием пилотной версии проекта совместно занимаются «Дом.РФ», Центробанк, Минфин, Росреестр и ассоциация «Финтех», передает РИА Недвижимость.

В будущем все финансовые услуги, необходимые для получения ипотеки, также будут переведены на цифровую платформу: открытие эскроу-счета, оформление ипотечного страхования и отчета об оценке недвижимости, резюмировал Федорко.

Руководитель отдела аналитики компании «Мосреалстрой» Екатерина Николаева ранее сообщила, что на фоне льготной программы ипотечного кредитования спрос увеличился на 19% относительно прошлого года.