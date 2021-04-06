Российский диетолог объяснил, почему нельзя пить холодную воду

Москва, 6 апреля. Вода неправильной температуры может принести больше вреда, чем пользы. Какую воду лучше пить и в каком количестве, рассказал врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Исакова.

Наиболее полезной считается вода комнатной температуры. Горячие напитки не полезны, они травмируют стенки желудка, убирают слизь. Благодаря такому воздействию снижается ощущение голода, но такая методика может повредить здоровью, считает Исакова.

Утолить жажду можно прохладной водой, но слишком холодная замедляет пищеварение, приводит к изменению тонуса сосудов и увеличивает риск развития ЛОР-заболеваний.

Количество жидкости также имеет значение, учитывается вся жидкость, поступившая в организм. Активным людям с высоким потоотделением воды требуется больше, чем тем, кто ведет размеренный образ жизни. Сухость во рту может свидетельствовать о недостатке влаги в организме. Сухость кожи, малое количество мочи или ее темный цвет, запоры — все это симптомы недостатка воды, пояснила Исакова.

Минеральную воду не рекомендуется употреблять без назначения врача. Бесконтрольное употребление минералки может усугубить проблемы со здоровьем. Безопасно пить можно лишь столовую минеральную воду.