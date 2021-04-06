Фото маленького сына Максима Виторгана и Ксении Собчак умилило подписчиков Сети

Москва, 6 апреля. Известный российский актер Максим Виторган похвастался перед поклонниками в Instagram фотографией своих детей. На фото изображены сыновья Даниил и Платон, а также дочь Полина.

Бывший супруг телеведущей Ксении Собчак сообщил поклонникам, что у их общего сына Платона пока нет собственного Instagram-аккаунта. Виторган добавил, что 20-летний Даниил тоже не пользуется этой социальной сетью. Единственной наследницей актера, которую можно найти в Instagram, является 24-летняя Полина.

Подписчики заметили, что старший сын Виторгана очень похож на отца. В Полине что-то есть от Максима и немного от мамы Виктории Верберг. А симпатичная мордашка маленького Платона просто умилила подписчиков, они решили, что он больше похож на Собчак.

«Какие прекрасные у вас дети, Максим. И каждый ребенок в той или иной степени похож на вас! Малыш Платошка хороший мальчишка. Пусть все будут здоровы и счастливы!» — пожелала пользовательница. «Просто тройное счастье», — добавил другой фолловер.

Ранее Ксения Собчак похвасталась поздравлением сына к 8 Марта. Мальчик пришел с открыткой и букетом цветов и прочитал ей стихотворение. По мнению телеведущей, это самый лучший подарок, который она когда-либо получала в женский день.