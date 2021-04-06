С севшего на мель на Волге парома эвакуировали детей и женщин

Астрахань, 6 апреля. Спасателям удалось снять с парома на Волге двух детей и четырех женщин, сообщил источник ФАН. Сейчас судно село на мель, на нем продолжают находиться четыре человека.

Людям привезли воду, чай и продукты. Их жизням ничего не угрожает. К застрявшему парому прибыл баркас, но его мощности не хватает, чтобы снять судно с мели. Парому приходилось идти против ветра, принято решение дождаться улучшения погодных условий.

По данным МЧС, причиной инцидента стали сильные порывы ветра. После обрыва троса паром отнесло на пять километров вниз по течению. Изначально на нем находились десять человек и десять машин, сообщал ФАН.