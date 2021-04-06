Кошачьи лемуры полакомились цветами в зоопарке Орегона. ФАН-ТВ

Бутоны цветов, листья и нектар — одно из любимых лакомств кошачьих лемуров, также, как и фрукты. Смотрители Орегонского зоопарка опубликовали в соцсетях видео трапезы этих очаровательных зверьков. На кадрах лемуров угощают цветами, звери с удовольствием принимают гостинцы, нюхают и едят.

Кошачьи лемуры занесены в Международную красную книгу. Общая численность катта (второе название этих животных) в природе не превышает 100 тысяч особей. Зверьки живут отрядами с четкой иерархией — как и многие приматы, они придерживаются матриархата. На воле кошачьи лемуры тоже не упускают возможности полакомиться цветами и даже приносят пользу — переносят пыльцу с одного растения на другое.