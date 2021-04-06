Топ-10 самых захватывающих фактов о настольном теннисе

Сегодня во всем мире отмечают Международный день настольного тенниса. Молодой спортивный праздник был учрежден в 2015 году Международной федерацией настольного тенниса (ITTF) в целях популяризации этого вида спорта и пропаганды здорового образа жизни. Проведение праздника 6 апреля было приурочено к Международному дню спорта на благо развития мира.

В день любителей фанерных ракеток, мячиков, сетки и теннисного стола приводим невероятные факты об одном из самых популярных видов спорта — настольном теннисе.

1. Нетрудно догадаться, что настольный теннис — младший брат большого тенниса. Игровое поле корта в уменьшенном варианте — стол, при этом уменьшились и ракетки с мячиками. О месте возникновения этого вида спорта до сих пор ведутся споры. В исторических документах указываются сразу три страны: Китай, Индия и Соединенные Штаты. Предполагается, что более современный вариант игры был изобретен в Англии в конце 1880-х.

2. Одна часть историков и лингвистов предполагают, что слово «теннис» происходит от английского числительного ten — десять. Возможно, изначально в настольный теннис играли 10 человек — 5 с одной стороны стола и 5 — с другой. Вторая часть ученых считает, что это слово произошло от французского tenez, что обозначает «держать».

3. В малом теннисе существует особая разновидность теннисных столов — всепогодная. При их создании используют водостойкие материалы, которые не портятся даже в самую ненастную и дождливую погоду. Часто для активного отдыха такие столы ставят на участках собственных домов и на дачах.

4. Мировой рекорд по длительности розыгрыша одного очка держится уже 85 лет. В 1936 году на турнире в Праге два теннисиста без перерыва обменивались ударами на протяжении двух часов. Рекорд по длительности партии был установлен в 1983 году. Спортсмены боролись друг с другом, как говорится, не на жизнь, а на смерть — 143 часа и 46 минут.

5. Казалось бы, что теннисный стол — это очень ограниченное пространство, спортсмен совершает движения практически на одном месте. Это мнение обманчиво. За матч игрок в среднем может пробежать дистанцию, равную 5–7 километрам. Кроме того, многочисленные исследования показывают, что настольный теннис — более энергозатратная игра, чем волейбол и некоторые другие подвижные игры.

6. Любительские занятия этим видом спорта оказывают оздоравливающее воздействие на организм. Помимо улучшения реакции поклонники настольного тенниса укрепляют сердечно-сосудистую систему.

7. Когда настольный теннис только появился, привычных всем пластмассовых мячиков для игры еще не было. Тогда играли обычной пробкой из-под шампанского, перебрасывая ее через сетку то на одну сторону стола, то на другую. Вместо ракеток использовали кисти рук и картонки.

8. С 1988 года настольный теннис стал олимпийским видом спорта. Впервые его включили в программу XXIV летних Олимпийских игр, которые проводились в Сеуле с 17 сентября по 2 октября. Было разыграно 4 комплекта наград. Самыми успешными в этом виде спорта стали спортсмены из Республики Корея, хозяева Олимпиады, и китайские атлеты. После 1988 года на Играх золотые медалисты по настольному теннису остаются практически неизменными: за 33 года китайцы отдали соперникам только 2 олимпийских золота.

9. Настольным теннисом увлекались многие авторитетные исторические личности, в том числе киноактер, ставший 40-м президентом США, Рональд Рейган, китайский революционер, первый глава КНР Мао Цзэдун и лидер кубинской революции Фидель Кастро, руководивший латиноамериканской страной с 1959 по 2008 год.

10. В 1971 году настольный теннис выступил в качестве ловкого дипломата, примирившего Китай и Англию. В этом году Китай, не имевший несколько лет контактов с остальным миром, пригласил Англию, Соединенные Штаты, Канаду и Колумбию на товарищеский турнир. Крупнейшие международные СМИ окрестили эти матчи «пинг-понг дипломатией». Несложно догадаться, что спортивное мероприятие было специально спланировано китайскими лидерами с целью налаживания отношений с внешним миром.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как и почему 125 лет назад возродились современные Олимпийские игры. Инициатором создания международного олимпийского движения стал французский спортивный и общественный деятель и историк, барон Пьер де Кубертен. Он считал, что политические конфликты необходимо решать в мирном формате, а не путем смертоносных сражений.