Паром с людьми и автомобилями дрейфует по Волге

Астрахань, 6 апреля. Непогода стала причиной инцидента с паромом в районе села Замьяны, расположенного на берегах Волги.

По данным МЧС, после обеда подул сильный ветер, что повлекло за собой остановку паромной переправы через реку. Порывы привлекли к обрыву троса, в результате чего судно отнесло вниз по течению на пять километров.

Сейчас на дрейфующем пароме находятся десять человек и девять автомобилей.

У берегов Норвегии сейчас находится накренившийся нидерландский танкер. Высота волн в том районе превышает десять метров, команда до последнего пыталась спасти судно, сообщал ФАН.